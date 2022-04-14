Вытяжной вентилятор Vents 100 К
Арт. X69914506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|154x154x100
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вытяжной вентилятор Vents 100 К используется для вытяжной вентиляции помещений бытового или коммерческого назначения. Вентилятор встраивается непосредственно в вентиляционную шахту квартиры или через небольшой по длине участок воздуховода или пластикового канала. Производительность данной модели 95 м3/ч, что достаточно для вентиляции небольшого по площади санузла, ванной комнаты или кухни.
Преимущества
- Классический дизайн и эстетичный внешний вид
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Защита от перегрева
- Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа