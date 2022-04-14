Преимущества

Классический дизайн и эстетичный внешний вид

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Защита от перегрева

Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Вытяжной вентилятор Vents 100 К используется для вытяжной вентиляции помещений бытового или коммерческого назначения. Вентилятор встраивается непосредственно в вентиляционную шахту квартиры или через небольшой по длине участок воздуховода или пластикового канала. Производительность данной модели 95 м3/ч, что достаточно для вентиляции небольшого по площади санузла, ванной комнаты или кухни.