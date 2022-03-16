Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
Арт. X699145125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|165х165х92
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор Vents 100 MA предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.
Преимущества
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Вентилятор оборудован устройством, которые обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу
- Степень защиты IP 24
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа
- Укороченный патрубок длиной 92 мм. Для удобного монтажа в стены и перекрытия толщиной до 100 мм