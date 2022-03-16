Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи

Преимущества

Современный дизайн и эстетичный внешний вид

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Вентилятор оборудован устройством, которые обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу

Степень защиты IP 24

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Укороченный патрубок длиной 92 мм. Для удобного монтажа в стены и перекрытия толщиной до 100 мм

Вентилятор Vents 100 MA предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.