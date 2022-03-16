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Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
    Арт. X699145125
    5.0
    2
    Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
    Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
    Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
      Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
      Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи
      Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи

      Вытяжной вентилятор Vents 100 MA с автоматическими жалюзи

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X699145125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		165х165х92
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Vents 100 MA предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.

        Преимущества

        • Современный дизайн и эстетичный внешний вид
        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Вентилятор оборудован устройством, которые обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу
        • Степень защиты IP 24
        • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
        • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
        • Крепится к стене при помощи шурупов
        • Может использоваться для потолочного монтажа
        • Укороченный патрубок длиной 92 мм. Для удобного монтажа в стены и перекрытия толщиной до 100 мм