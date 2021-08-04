Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ
Арт. X69914509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|141х141х104
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор Vents 100 ПФ используется для вытяжной вентиляции таких помещений, как санузел, ванная комната, кухня, жилая или коммерческая комната. Вентилятор монтируется или непосредственно в вентиляционный канал или в небольшой под длине воздуховод, который подсоединяется к вентиляционной шахте. Также можно осуществлять монтаж в подшивной потолок.
Преимущества
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор включается и выключается при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- Вентилятор Вентс 100 ПФ устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа