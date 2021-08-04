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Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ
5.0
1
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ
    Арт. X69914509
    5.0
    1
    Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ

      Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914509
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		141х141х104
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Vents 100 ПФ используется для вытяжной вентиляции таких помещений, как санузел, ванная комната, кухня, жилая или коммерческая комната. Вентилятор монтируется или непосредственно в вентиляционный канал или в небольшой под длине воздуховод, который подсоединяется к вентиляционной шахте. Также можно осуществлять монтаж в подшивной потолок.

        Преимущества

        • Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Защитная сетка от насекомых
        • Степень защиты IP 34
        • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор включается и выключается при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
        • Вентилятор Вентс 100 ПФ устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
        • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
        • Крепится к стене при помощи шурупов
        • Может использоваться для потолочного монтажа