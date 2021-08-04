Вытяжной вентилятор Vents 100 ПФ

Преимущества

Современный дизайн и эстетичный внешний вид.

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор включается и выключается при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)

Вентилятор Вентс 100 ПФ устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Вентилятор Vents 100 ПФ используется для вытяжной вентиляции таких помещений, как санузел, ванная комната, кухня, жилая или коммерческая комната. Вентилятор монтируется или непосредственно в вентиляционный канал или в небольшой под длине воздуховод, который подсоединяется к вентиляционной шахте. Также можно осуществлять монтаж в подшивной потолок.