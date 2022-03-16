Вытяжной вентилятор с таймером Vents 100 СТ
Арт. X699145176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|150x150x108
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор Vents 100 СТ оборудован таймером, используется для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Класс защиты вентилятора позволяет его использовать для вентиляции в помещениях с повышенной влажностью таких, как ванная или душевая комната. Устанавливается в вентиляционную шахту, допускается монтаж вентилятора в потолок с использованием небольшого пластикового канала или гибкого воздуховода. После отключения от сети вентилятор продолжает работать в течение времени, заданного таймером: от 2 до 30 минут. Чаще всего такие вентиляторы используют для вентиляции санузла или ванной комнаты.
Преимущества
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Сверхтонкая лицевая панель
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением, предназначенный для непрерывной работы и не требующий обслуживания.
- Оборудован защитой от перегрева
- Управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа