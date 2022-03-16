Вентилятор канальный Vents 100 ВКО
Арт. X69914504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Управление
|механическое
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Обратный клапан
|Нет
- Вентилятор Vents 100 ВКО предназначен для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции жилых или коммерческих помещений. Данный вентилятор является канальным, встраивается между воздуховодами или пластиковыми каналами диаметром 100 мм. Такой вентилятор части устанавливается в запотолочном пространстве между капитальным потолком и подшивным, к каналу от вентилятора в потолке подсоединяют вентиляционную решетку. Максимальная производительность вентилятора составляет 105 м3/ч, фактический расход воздуха зависит от сопротивления сети воздуховода. Чем меньше длина воздуховода или канала, которые подсоединяются к вентилятору, тем меньше сопротивление и больше производительность вентиляции.
Преимущества
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Степень защиты IP X4
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- Вентилятор устанавливается в канал соответствующего сечения. При монтаже с гибкими воздуховодами крепится с помощью хомутов
- Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения декоративной решетки серии МВ с фланцем соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей вентиляционной решетки)
- Возможна установка 2-х вентиляторов последовательно для увеличения напора