Вентилятор Vents 100 ВКО Л (на подшипниках качения)

Вентилятор Vents 100 ВКО Л

Преимущества

Прочный корпус из ABS-пластика, устойчивого к солнечным лучам, перепадам температур и физическим повреждениям.

Хорошая пыле- и влагозащищённость, соответствующие уровню IP X4.

Чрезвычайно низкое энергопотребление (всего 14 Вт/ч)

Частота вращения крыльчатки – 2300 оборотов в минуту.

Есть возможность быстрой установки без специальных инструментов.

Плотный контакт крыльчатки с валом двигателя исключает соскальзывания или вибрацию при работе.

Комплектация

Канальный вентилятор 100 ВКО Л (в сборке). Крепежи для быстрой установки. Кабель для подключения к сети. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Бытовой вентилятор 100 ВКО Л канальный позволяет перекачивать до 105 кубометров воздуха за час работы. Модель используется в системах постоянной или периодической вентиляции жилых помещений: санузла, душевой, ванной комнаты или кухни и хорошо защищена от засоров насекомыми или крупным мусором (в комплект входит необходимая сетка). Уход за этим вентилятором очень прост: достаточно лишь иногда протирать крыльчатку от пыли. Благодаря более современной форме вентилятор 100 ВКО Л канальный можно установить в вентиляционную шахту или воздуховод с круглыми каналами. Диаметр канала должен быть не менее 100 миллиметров. Малое сопротивление вентиляционной системы исключает аварийные ситуации. Кроме того, вентилятор этой модели защищён от перегревов даже при критических нагрузках. Низкая цена на Vents 100 Л даёт ещё больше преимуществ и делает решение купить канальный вентилятор 100 ВКО Л по-настоящему выгодным! Выбирайте современные вентиляторы и получайте идеальный комфорт!