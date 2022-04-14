Вентилятор канальный Vents 100 ВКО Турбо
Арт. X6991454080178
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Украина
|
Родина бренда
|Украина
|
Управление
|механическое
|
Обратный клапан
|Нет
- Канальный осевой вентилятор Vents серии ВКО Турбо оснащен двигателем повышенной производительности и предназначен для вентиляции небольших и средних помещений. Корпус выполнен из АБС-пластика. Данная модель вентилятора оборудована двигателем с повышенной производительностью и низким электропотреблением. Конструкция крыльчатки повышает эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
Преимущества
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Степень защиты IP X4
- Двигатель повышенной мощности. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- Вентилятор устанавливается в канал соответствующего сечения. При монтаже с гибкими воздуховодами крепится с помощью хомутов
- Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения декоративной решетки серии МВ с фланцем соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей вентиляционной решетки)
- Возможна установка 2-х вентиляторов последовательно для увеличения напора