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Вытяжной вентилятор Vents 125 С
5.0
1
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Vents 125 С
    Арт. X69914517
    5.0
    1
    Вытяжной вентилятор Vents 125 С

      Вытяжной вентилятор Vents 125 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X69914517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		176x176x114
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вытяжной вентилятор Vents 125 С используется для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Класс защиты вентилятора позволяет его использовать для вентиляции в помещениях с повышенной влажностью таких, как ванная или душевая комната. Устанавливается в вентиляционную шахту, допускается монтаж вентилятора в потолок с использованием небольшого пластикового канала или гибкого воздуховода.

        Преимущества

        • Современный дизайн и эстетический внешний вид
        • Корпус и крыльчатка вентилятора Вентс 125 С выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Сверхтонкая лицевая панель
        • Защитная сетка от насекомых
        • Степень защиты IP 34
        • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения. Выключатель в поставку не входит
        • Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
        • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
        • Крепится к стене при помощи шурупов
        • Может использоваться для потолочного монтажа