Вытяжной вентилятор Vents 125 С
Арт. X69914517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|176x176x114
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вытяжной вентилятор Vents 125 С используется для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Класс защиты вентилятора позволяет его использовать для вентиляции в помещениях с повышенной влажностью таких, как ванная или душевая комната. Устанавливается в вентиляционную шахту, допускается монтаж вентилятора в потолок с использованием небольшого пластикового канала или гибкого воздуховода.
Преимущества
- Современный дизайн и эстетический внешний вид
- Корпус и крыльчатка вентилятора Вентс 125 С выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Сверхтонкая лицевая панель
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения. Выключатель в поставку не входит
- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа