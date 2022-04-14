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Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
4.8
4
1 350 ₽
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Арт. X69914540230100
    4.8
    4
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
    Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо
      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо

      Вентилятор канальный Vents 125 ВКО Турбо

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914540230100
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Управление
      		механическое
      Обратный клапан
      		Нет
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канальный осевой вентилятор Vents серии ВКО Турбо оснащен двигателем повышенной производительности и предназначен для вентиляции небольших и средних помещений. Корпус выполнен из АБС-пластика. Данная модель вентилятора оборудована двигателем с повышенной производительностью и низким электропотреблением. Конструкция крыльчатки повышает эффективность вентилятора и срок службы двигателя.

        Преимущества

        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Степень защиты IP X4
        • Двигатель повышенной мощности. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
        • Вентилятор устанавливается в канал соответствующего сечения. При монтаже с гибкими воздуховодами крепится с помощью хомутов
        • Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения декоративной решетки серии МВ с фланцем соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей вентиляционной решетки)
        • Возможна установка 2-х вентиляторов последовательно для увеличения напора