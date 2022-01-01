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Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)
    Арт. X699145286
    Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)

      Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145286

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Габариты, мм
      		205x165x132x14
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Да
      Наличие таймера
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вентилятор 150 СВ бытовой

        Вентилятор Вентс 150 СВ предназначен для бытового использования – данный прибор можно установить в ванной, туалете, кладовке, кухне или в комнате. Особенностью модели является наличие шнуркового выключателя, позволяющего легко управлять вентилятором. Прибор укомплектован москитной сеткой, исключающей попадание комаров, тараканов и других насекомых из вентиляционной шахты или воздуховода. Вентилятор Вентс 150 СВ перекачивает до 292 кубических метров воздуха за час работы. Уровень шума – не более 39 дБ, что позволяет включать вентиляцию в любое время суток. Купить 150 СВ (со шнурковым выключателем) можно в нашем интернет-магазине. По сравнению с другими вентиляторами от отечественных брендов, модель имеет ряд ключевых преимуществ.

        Преимущества

        • Быстрая и надёжная установка. «Перебирать» вентилятор после монтажа не нужно.
        • Сверхтонкая передняя панель из прочного пластика.
        • Встроенная защита от перегрева двигателя и крыльчатки.
        • Оптимальная форма лопастей (крыльчатки), исключающая контакт при работе.
        • Удобный шнурковый выключатель, защищённый от случайных срабатываний.
        • Самое выгодное решение – на вентилятор вытяжной бытовой Вентс 150 СВ цена лучшая в городе.

        Комплектация

        1. Вентилятор Вентс 150 СВ (в сборке).
        2. Москитная сетка.
        3. Защитная решётка.
        4. Шнурковый выключатель типа «В».
        5. Гарантийный талон.
        6. Инструкция по использованию.