Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)

Вентилятор 150 СВ бытовой

Преимущества

Быстрая и надёжная установка. «Перебирать» вентилятор после монтажа не нужно.

Сверхтонкая передняя панель из прочного пластика.

Встроенная защита от перегрева двигателя и крыльчатки.

Оптимальная форма лопастей (крыльчатки), исключающая контакт при работе.

Удобный шнурковый выключатель, защищённый от случайных срабатываний.

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Комплектация

Вентилятор Вентс 150 СВ (в сборке). Москитная сетка. Защитная решётка. Шнурковый выключатель типа «В». Гарантийный талон. Инструкция по использованию.

Вентилятор Вентс 150 СВ предназначен для бытового использования – данный прибор можно установить в ванной, туалете, кладовке, кухне или в комнате. Особенностью модели является наличие шнуркового выключателя, позволяющего легко управлять вентилятором. Прибор укомплектован москитной сеткой, исключающей попадание комаров, тараканов и других насекомых из вентиляционной шахты или воздуховода. Вентилятор Вентс 150 СВ перекачивает до 292 кубических метров воздуха за час работы. Уровень шума – не более 39 дБ, что позволяет включать вентиляцию в любое время суток. Купить 150 СВ (со шнурковым выключателем) можно в нашем интернет-магазине. По сравнению с другими вентиляторами от отечественных брендов, модель имеет ряд ключевых преимуществ.