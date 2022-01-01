Вентилятор Vents 150 СВ (выкл)
Арт. X699145286
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|205x165x132x14
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Да
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Наличие таймера
|Нет
Вентилятор 150 СВ бытовойВентилятор Вентс 150 СВ предназначен для бытового использования – данный прибор можно установить в ванной, туалете, кладовке, кухне или в комнате. Особенностью модели является наличие шнуркового выключателя, позволяющего легко управлять вентилятором. Прибор укомплектован москитной сеткой, исключающей попадание комаров, тараканов и других насекомых из вентиляционной шахты или воздуховода. Вентилятор Вентс 150 СВ перекачивает до 292 кубических метров воздуха за час работы. Уровень шума – не более 39 дБ, что позволяет включать вентиляцию в любое время суток. Купить 150 СВ (со шнурковым выключателем) можно в нашем интернет-магазине. По сравнению с другими вентиляторами от отечественных брендов, модель имеет ряд ключевых преимуществ.
Преимущества
- Быстрая и надёжная установка. «Перебирать» вентилятор после монтажа не нужно.
- Сверхтонкая передняя панель из прочного пластика.
- Встроенная защита от перегрева двигателя и крыльчатки.
- Оптимальная форма лопастей (крыльчатки), исключающая контакт при работе.
- Удобный шнурковый выключатель, защищённый от случайных срабатываний.
- Самое выгодное решение – на вентилятор вытяжной бытовой Вентс 150 СВ цена лучшая в городе.
Комплектация
- Вентилятор Вентс 150 СВ (в сборке).
- Москитная сетка.
- Защитная решётка.
- Шнурковый выключатель типа «В».
- Гарантийный талон.
- Инструкция по использованию.