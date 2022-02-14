Вентилятор канальный Vents 150 ВКО

Преимущества

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Степень защиты IP X4

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)

Вентилятор устанавливается в канал соответствующего сечения. При монтаже с гибкими воздуховодами крепится с помощью хомутов

Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения декоративной решетки серии МВ с фланцем соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей вентиляционной решетки)

Возможна установка 2-х вентиляторов последовательно для увеличения напора

Вентилятор Vents 150 ВКО предназначен для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции жилых или коммерческих помещений. Данный вентилятор является канальным, встраивается между воздуховодами или пластиковыми каналами диаметром 150 мм. Такой вентилятор часто устанавливается в запотолочном пространстве между капитальным потолком и подшивным, к каналу от вентилятора в потолке подсоединяют вентиляционную решетку. Максимальная производительность вентилятора составляет 298 м3/ч, фактический расход воздуха зависит от сопротивления сети воздуховода. Чем меньше длина воздуховода или канала, которые подсоединяются к вентилятору, тем меньше сопротивление и больше производительность вентиляции.