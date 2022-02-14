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Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
5.0
3
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Арт. X699145236
    5.0
    3
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
    Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
      Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
      Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
      Вентилятор канальный Vents 150 ВКО
      Вентилятор канальный Vents 150 ВКО

      Вентилятор канальный Vents 150 ВКО

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X699145236
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Управление
      		механическое
      Обратный клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Vents 150 ВКО предназначен для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции жилых или коммерческих помещений. Данный вентилятор является канальным, встраивается между воздуховодами или пластиковыми каналами диаметром 150 мм. Такой вентилятор часто устанавливается в запотолочном пространстве между капитальным потолком и подшивным, к каналу от вентилятора в потолке подсоединяют вентиляционную решетку. Максимальная производительность вентилятора составляет 298 м3/ч, фактический расход воздуха зависит от сопротивления сети воздуховода. Чем меньше длина воздуховода или канала, которые подсоединяются к вентилятору, тем меньше сопротивление и больше производительность вентиляции.

        Преимущества

        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Степень защиты IP X4
        • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
        • Вентилятор устанавливается в канал соответствующего сечения. При монтаже с гибкими воздуховодами крепится с помощью хомутов
        • Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения декоративной решетки серии МВ с фланцем соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей вентиляционной решетки)
        • Возможна установка 2-х вентиляторов последовательно для увеличения напора