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Вентилятор Vents 150 МА
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Бытовые вентиляторы
    Вентилятор Vents 150 МА
    Арт. X699145256
    Вентилятор Vents 150 МА
    Вентилятор Vents 150 МА
      Вентилятор Vents 150 МА
      Вентилятор Vents 150 МА

      Вентилятор Vents 150 МА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145256

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Напряжение, В
      		220
      USB-порт
      		Нет
      Функция увлажнения
      		Нет
      3D вращение
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Вентс 150 МА предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.