Вентилятор Вентс 150 МА предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.