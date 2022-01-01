Вентилятор ВР-300-45-2.5, 1500 об/мин, 0.55кВт о/н ЛО

Преимущества

Взрывозащищенный

Среднего давления

Встроенные термодатчики

Корпус из оцинкованной стали

Направление вращения - левое

Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.