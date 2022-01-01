Вентилятор ВР-300-45-2.5, 1500 об/мин, 0.55кВт, о/н ПрО
Арт. X699145402587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, технические установки
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Радиальные вентиляторы серии ВР общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Преимущества
- Изготавливается из углеродистой стали
- Надежность