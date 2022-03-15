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Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
5.0
2
Найти аналог
Промышленные вентиляторы
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
    Арт. X699145402535
    5.0
    2
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
      Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
      Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
      Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
      Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)

      Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X699145402535
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция
      Минимальная температура окружающей среды, °С
      		-40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Направление вращения — правое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева вентилятор снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. Устройство работает в диапазоне температуры воздуха от -40ºС до +40ºС. Успешно применяется в общеобменных вентиляционных системах административных, промышленных, жилых помещений.

        Преимущества

        • Среднее давление
        • Направление вращения — правое
        • Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики
        • Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали