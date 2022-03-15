Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 (1000 об/мин, 0.75 кВт, о/н ПрО)
Арт. X699145402535
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Радиальный вентилятор Лиссант ВР-300-45-3.15 одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Направление вращения — правое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева вентилятор снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. Устройство работает в диапазоне температуры воздуха от -40ºС до +40ºС. Успешно применяется в общеобменных вентиляционных системах административных, промышленных, жилых помещений.
Преимущества
- Среднее давление
- Направление вращения — правое
- Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики
- Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали