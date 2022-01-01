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Вентилятор ВР-300-45-3.15, 1000 об/мин, 0.55кВт о/н ПрО
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Промышленные вентиляторы
    Вентилятор ВР-300-45-3.15, 1000 об/мин, 0.55кВт о/н ПрО
    Арт. X699145402574
    Вентилятор ВР-300-45-3.15, 1000 об/мин, 0.55кВт о/н ПрО

      Вентилятор ВР-300-45-3.15, 1000 об/мин, 0.55кВт о/н ПрО

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X699145402574

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция, технические установки
      Минимальная температура окружающей среды, °С
      		-40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

        Преимущества

        • Среднего давления
        • Встроенные термодатчики
        • Корпус из оцинкованной стали
        • Направление вращения - правое