Вентилятор ВР-300-45-3.15, 1000 об/мин, 0.55кВт о/н ПрО
Арт. X699145402574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, технические установки
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Преимущества
- Среднего давления
- Встроенные термодатчики
- Корпус из оцинкованной стали
- Направление вращения - правое