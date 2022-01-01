Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)

Преимущества

Низкое давление

Направление вращения — правое

Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики

Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали

Радиальный вентилятор дымоудаления ВР 86-77-3.15 общего назначения применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0.1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Представляет собой тип одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.