Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)
Арт. X6991454078122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, системы кондиционирования, технические установки
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Радиальный вентилятор дымоудаления ВР 86-77-3.15 общего назначения применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0.1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Представляет собой тип одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.
Преимущества
- Низкое давление
- Направление вращения — правое
- Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики
- Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали