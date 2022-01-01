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Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)
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Промышленные вентиляторы
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)
    Арт. X6991454078122
    Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)

      Радиальный вентилятор Лиссант ВР 86-77-3.15 (1500 об/мин, 0.25кВт, В1, ПрО)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X6991454078122

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция, системы кондиционирования, технические установки
      Минимальная температура окружающей среды, °С
      		-40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиальный вентилятор дымоудаления ВР 86-77-3.15 общего назначения применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0.1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Представляет собой тип одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Для защиты от перегрева снабжен встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

        Преимущества

        • Низкое давление
        • Направление вращения — правое
        • Встроенные в обмотки электродвигателя термодатчики
        • Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали