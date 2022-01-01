Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0

Преимущества

Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали

Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель

Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. По ГОСТ 5976-90.