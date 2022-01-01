Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0
Найти аналог
Промышленные вентиляторы
    Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0
    Арт. X69914540788830
    Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0

      Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914540788830

      Характеристики

      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция, технические установки
      Минимальная температура окружающей среды, °С
      		-45
      Максимальная температура окружающей среды, °С
      		45
      Всасывание
      		одностороннее
      Частота вращения вентилятора, об/мин
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. По ГОСТ 5976-90.

        Преимущества

        • Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали
        • Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель