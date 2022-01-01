Вентилятор ВР-86-77-4,0 1500 об/мин 1,1кВт В1 Л0
Арт. X69914540788830
Характеристики
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, технические установки
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-45
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Максимальная температура окружающей среды, °С
|45
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Всасывание
|одностороннее
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Частота вращения вентилятора, об/мин
|1500
- Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВР 86-77 снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя. По ГОСТ 5976-90.
Преимущества
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали
- Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель