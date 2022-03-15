Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
Арт. X69914540230120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|168x168x132
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор Electrolux EAF-120TH отлично подходит для периодической или постоянной вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни, комнат курильщиков, кладовок и подсобок в жилых и торговых помещениях. Изготавлен из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентилятор Electrolux EAF-120TH оснащен высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Выпускается в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью.
Преимущества
- Высокоэффективная и бесшумная работа
- Универсальная конструкция
- Полная электробезопасность
- Современный дизайн
- Малый расход энергии
- Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке)
- Легкая очистка от пыли