Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH

Преимущества

Высокоэффективная и бесшумная работа

Универсальная конструкция

Полная электробезопасность

Современный дизайн

Малый расход энергии

Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке)

Легкая очистка от пыли

Вентилятор Electrolux EAF-120TH отлично подходит для периодической или постоянной вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни, комнат курильщиков, кладовок и подсобок в жилых и торговых помещениях. Изготавлен из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентилятор Electrolux EAF-120TH оснащен высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Выпускается в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью.