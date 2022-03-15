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Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
4.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
    Арт. X69914540230120
    4.0
    2
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
    Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH
      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH

      Вентилятор вытяжной Electrolux EAF 120TH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X69914540230120
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		168x168x132
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Electrolux EAF-120TH отлично подходит для периодической или постоянной вентиляции ванной комнаты, туалета, кухни, комнат курильщиков, кладовок и подсобок в жилых и торговых помещениях. Изготавлен из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентилятор Electrolux EAF-120TH оснащен высокоэффективными крыльчатками и и полностью защищены от проблем с электричеством. Выпускается в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью.

        Преимущества

        • Высокоэффективная и бесшумная работа
        • Универсальная конструкция
        • Полная электробезопасность
        • Современный дизайн
        • Малый расход энергии
        • Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке)
        • Легкая очистка от пыли