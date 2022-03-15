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Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
5.0
2
Найти аналог
Столярные верстаки
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Арт. X13191821117
    5.0
    2
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
    Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200

      Верстак Bosch PWB 600 0603B05200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13191821117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		834
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Верстак Bosch PWB 600 0.603.B05.200 удобен для использования в небольших мастерских. Рабочий стол состоит из двух частей, при раздвижении которых можно зажимать обрабатываемую заготовку. Верстак имеет надежную конструкцию и выдерживает нагрузку до 200 кг. Стол легко раскладывается, что позволяет быстро подготовить его к работе. Малый вес установки дает возможность легко транспортировать верстак к месту проведения работ.

        Преимущества

        • На поверхности рабочего стола расположены отверстия для переставления зажимных губок, что позволяет фиксировать детали различных форм и размеров
        • В конструкции верстака Bosch PWB 600 0.603.B05.200 предусмотрена полка для удобного размещения рабочего инструмента
        • Для комфортного захвата рукояти управления выполнены специальной формы
        • Функциональность
        • Максимальная нагрузка 200 кг
        • Надежная конструкция
        • Простота эксплуатации
        • Малый вес
        • Легкость при транспортировке
        • Удобное хранение
        • Не требует специального обслуживания