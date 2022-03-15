Верстак Bosch PWB 600 0603B05200

Преимущества

На поверхности рабочего стола расположены отверстия для переставления зажимных губок, что позволяет фиксировать детали различных форм и размеров

В конструкции верстака Bosch PWB 600 0.603.B05.200 предусмотрена полка для удобного размещения рабочего инструмента

Для комфортного захвата рукояти управления выполнены специальной формы

Функциональность

Максимальная нагрузка 200 кг

Надежная конструкция

Простота эксплуатации

Малый вес

Легкость при транспортировке

Удобное хранение

Не требует специального обслуживания

Верстак Bosch PWB 600 0.603.B05.200 удобен для использования в небольших мастерских. Рабочий стол состоит из двух частей, при раздвижении которых можно зажимать обрабатываемую заготовку. Верстак имеет надежную конструкцию и выдерживает нагрузку до 200 кг. Стол легко раскладывается, что позволяет быстро подготовить его к работе. Малый вес установки дает возможность легко транспортировать верстак к месту проведения работ.