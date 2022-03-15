Верстак Bosch PWB 600 0603B05200
Арт. X13191821117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|834
- Верстак Bosch PWB 600 0.603.B05.200 удобен для использования в небольших мастерских. Рабочий стол состоит из двух частей, при раздвижении которых можно зажимать обрабатываемую заготовку. Верстак имеет надежную конструкцию и выдерживает нагрузку до 200 кг. Стол легко раскладывается, что позволяет быстро подготовить его к работе. Малый вес установки дает возможность легко транспортировать верстак к месту проведения работ.
Преимущества
- На поверхности рабочего стола расположены отверстия для переставления зажимных губок, что позволяет фиксировать детали различных форм и размеров
- В конструкции верстака Bosch PWB 600 0.603.B05.200 предусмотрена полка для удобного размещения рабочего инструмента
- Для комфортного захвата рукояти управления выполнены специальной формы
- Функциональность
- Максимальная нагрузка 200 кг
- Надежная конструкция
- Простота эксплуатации
- Малый вес
- Легкость при транспортировке
- Удобное хранение
- Не требует специального обслуживания