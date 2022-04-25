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Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100
4.5
2
Найти аналог
Для инструмента
    Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100
    Арт. X13191821130
    4.5
    2
    Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100

      Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13191821130
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		для распиловочных пил
      Высота стола, мм
      		1150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 - прочная и удобная конструкция весом 6.2 кг для работы с длинномерными заготовками и для крепления торцовочной пилы. Телескопическая длина варьирует от 0.7 до 1.15 м. Для удобного хранения и транспортировки конструкция легко разбирается. Предназначен для совместного использования с PCM 7.

        Преимущества

        • Удобство работы. Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 оснащен телескопическими ножками, которые можно регулировать по высоте
        • Простота эксплуатации. Легкое управление заготовкой, благодаря сферическим подшипникам
        • Стабильная конструкция. Инструмент имеет прочную стабильную конструкцию грузоподъемностью до 100 кг
        • Материал конструкции - сталь
        • Эргономичный дизайн стола делает его эксплуатацию более удобной