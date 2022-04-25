Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100
Арт. X13191821130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|для распиловочных пил
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Высота стола, мм
|1150
- Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 - прочная и удобная конструкция весом 6.2 кг для работы с длинномерными заготовками и для крепления торцовочной пилы. Телескопическая длина варьирует от 0.7 до 1.15 м. Для удобного хранения и транспортировки конструкция легко разбирается. Предназначен для совместного использования с PCM 7.
Преимущества
- Удобство работы. Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 оснащен телескопическими ножками, которые можно регулировать по высоте
- Простота эксплуатации. Легкое управление заготовкой, благодаря сферическим подшипникам
- Стабильная конструкция. Инструмент имеет прочную стабильную конструкцию грузоподъемностью до 100 кг
- Материал конструкции - сталь
- Эргономичный дизайн стола делает его эксплуатацию более удобной