Верстак Bosch РТА 1000 (для РСМ 7) 0.603.B05.100

Преимущества

Удобство работы. Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 оснащен телескопическими ножками, которые можно регулировать по высоте

Простота эксплуатации. Легкое управление заготовкой, благодаря сферическим подшипникам

Стабильная конструкция. Инструмент имеет прочную стабильную конструкцию грузоподъемностью до 100 кг

Материал конструкции - сталь

Эргономичный дизайн стола делает его эксплуатацию более удобной

Верстак Bosch PTA 1000 0.603.B05.100 - прочная и удобная конструкция весом 6.2 кг для работы с длинномерными заготовками и для крепления торцовочной пилы. Телескопическая длина варьирует от 0.7 до 1.15 м. Для удобного хранения и транспортировки конструкция легко разбирается. Предназначен для совместного использования с PCM 7.