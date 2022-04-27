Верстак складной Archimedes 94336
Арт. X13145945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|680
- Верстак складной Archimedes 94336 предназначен для широкого спектра столярных работ в бытовых условиях. Особенностью данного изделия является возможность надежного закрепления заготовок разной длины и формы из дерева, фанеры, пластика и других подобных материалов на столешнице верстака для их последующей обработки. Рабочий стол верстака можно регулировать по углу наклона.
Преимущества
- На столешнице имеется линейка и транспортир - упрощают разметку и последующий распил деталей
- Для удобства работы поверхность стола можно наклонять. Это необходимо для более точного распила шипов и пазов, а также сложной обработки
- Изделие легко складывается и не занимает много места при хранении
- Размер 60х64х68 см