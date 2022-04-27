Преимущества

На столешнице имеется линейка и транспортир - упрощают разметку и последующий распил деталей

Для удобства работы поверхность стола можно наклонять. Это необходимо для более точного распила шипов и пазов, а также сложной обработки

Изделие легко складывается и не занимает много места при хранении

Размер 60х64х68 см



Верстак складной Archimedes 94336 предназначен для широкого спектра столярных работ в бытовых условиях. Особенностью данного изделия является возможность надежного закрепления заготовок разной длины и формы из дерева, фанеры, пластика и других подобных материалов на столешнице верстака для их последующей обработки. Рабочий стол верстака можно регулировать по углу наклона.