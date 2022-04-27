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Верстак складной Archimedes 94336
5.0
2
Найти аналог
Столярные верстаки
    Верстак складной Archimedes 94336
    Арт. X13145945
    5.0
    2
    Верстак складной Archimedes 94336

      Верстак складной Archimedes 94336

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13145945
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Archimedes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Верстак складной Archimedes 94336 предназначен для широкого спектра столярных работ в бытовых условиях. Особенностью данного изделия является возможность надежного закрепления заготовок разной длины и формы из дерева, фанеры, пластика и других подобных материалов на столешнице верстака для их последующей обработки. Рабочий стол верстака можно регулировать по углу наклона.

        Преимущества

        • На столешнице имеется линейка и транспортир - упрощают разметку и последующий распил деталей
        • Для удобства работы поверхность стола можно наклонять. Это необходимо для более точного распила шипов и пазов, а также сложной обработки
        • Изделие легко складывается и не занимает много места при хранении
        • Размер 60х64х68 см