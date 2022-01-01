Вертикальный ресивер РВ 430/16

Вертикальный ресивер РВ 430/16Вертикальные воздухосборники (воздушные ресиверы) получили широкое распространение благодаря минимальной занимаемой площади. Воздухосборник вертикальный можно легко встроить в существующую пневматическую сеть подачи сжатого воздуха в удобном месте после компрессора. Воздушный ресивер подсоединяется к компрессору и пневмомагистрали посредством металлических или пластиковых труб или с помощью гибкой подводки.Ресиверы вертикальные изготавливаются на современном станочном оборудовании с соблюдений всех требований нормативных документов. Вертикальные ресиверы окрашиваются на автоматической линии порошковой окраски, что обеспечивает высокие прочностные характеристики и стойкость лакокрасочного покрытия к внешнему воздействию.Воздушные ресиверы вертикального типа, выпускаемые ОАО «Бежецкий завод «АСО», относятся к 4-й группе сосудов, работающих под давлением, с температурой стенки не выше 200°С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (л) не превышает 1,0 (10000), и воздухосборники вертикальные не подлежат обязательной регистрации в органах государственного технического надзора, согласно положения «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».Каждый воздушный ресивер в процессе изготовления проходит полный комплекс обязательных испытаний и контроль качества, что гарантирует полную безопасность при эксплуатации.В стандартный комплект поставки вертикального воздушного ресивера входит предохранительный клапан, манометр и пробка сливная для удаления конденсатаВоздушные ресиверы также могут быть оснащены дополнительными опциями, такими как устройства для слива конденсата электронного или механического типа, соединительными патрубками, виброопорами и т.д.Воздухосборники вертикальные производства ОАО «Бежецкий завод «АСО» отличаются высоким качеством, надежностью, простотой использования и обслуживания.На каждый ресивер воздушный оформляется паспорт сосуда, работающего под давлением, получен сертификат соответствия ГОСТ Р и разрешение на применение Ростехнадзора.