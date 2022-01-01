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Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
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Вибрационные насосы
    Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_32956
    Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
    Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
    Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
      Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
      Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
      Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk

      Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_32956

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Да
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Kronwerk KVP300-10 предназначен для подачи чистой воды из колодцев и емкостей диаметром от 120 мм. Используется для организации систем орошения и водоснабжения в загородном доме или на даче. Также может применяться для осушения водоемов и затопленных помещений. Скорость перекачки до 1080 л/ч позволяет насосу снабжать водой несколько потребителей одновременно. Максимальная высота подъема составляет 70 м, поэтому напор не слабеет даже на верхних этажах. Насос прост в эксплуатации и не требует подготовки к работе - не нужно заливать масло или воду.

        Преимущества:

        • Устанавливается на глубине погружения до 5 м - корпус подвешивается за трос.   

        • Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к образованию ржавчины, что повышает срок службы насоса.

        • Система верхнего забора воды уменьшает риск перегрева.

        • Части корпуса закреплены на болты, что предотвращает расшатывание деталей от вибраций при работе.

        • Безопасность эксплуатации - длинный кабель 10 м позволяет подключать насос вдали от колодца.

        • Трос для погружения уже есть в комплекте, его не нужно покупать отдельно.

        • На корпусе предусмотрены специальные проушины для удобства закрепления троса.

        • Степень защиты IPX8 - корпус герметичен и не пропускает воду к электронным компонентам.

        • Небольшие габариты и вес 3,2 кг - насос легко погружать и транспортировать.