Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk

Преимущества:

Устанавливается на глубине погружения до 5 м - корпус подвешивается за трос.

Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к образованию ржавчины, что повышает срок службы насоса.

Система верхнего забора воды уменьшает риск перегрева.

Части корпуса закреплены на болты, что предотвращает расшатывание деталей от вибраций при работе.

Безопасность эксплуатации - длинный кабель 10 м позволяет подключать насос вдали от колодца.

Трос для погружения уже есть в комплекте, его не нужно покупать отдельно.

На корпусе предусмотрены специальные проушины для удобства закрепления троса.

Степень защиты IPX8 - корпус герметичен и не пропускает воду к электронным компонентам.

Небольшие габариты и вес 3,2 кг - насос легко погружать и транспортировать.

Вибрационный насос Kronwerk KVP300-10 предназначен для подачи чистой воды из колодцев и емкостей диаметром от 120 мм. Используется для организации систем орошения и водоснабжения в загородном доме или на даче. Также может применяться для осушения водоемов и затопленных помещений. Скорость перекачки до 1080 л/ч позволяет насосу снабжать водой несколько потребителей одновременно. Максимальная высота подъема составляет 70 м, поэтому напор не слабеет даже на верхних этажах. Насос прост в эксплуатации и не требует подготовки к работе - не нужно заливать масло или воду.