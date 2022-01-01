Вибрационный насос KVP300, 1080 л/ч, подъем 70 м, кабель 10 метров Kronwerk
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Вибрационный насос Kronwerk KVP300-10 предназначен для подачи чистой воды из колодцев и емкостей диаметром от 120 мм. Используется для организации систем орошения и водоснабжения в загородном доме или на даче. Также может применяться для осушения водоемов и затопленных помещений. Скорость перекачки до 1080 л/ч позволяет насосу снабжать водой несколько потребителей одновременно. Максимальная высота подъема составляет 70 м, поэтому напор не слабеет даже на верхних этажах. Насос прост в эксплуатации и не требует подготовки к работе - не нужно заливать масло или воду.
Преимущества:
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Устанавливается на глубине погружения до 5 м - корпус подвешивается за трос.
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Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к образованию ржавчины, что повышает срок службы насоса.
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Система верхнего забора воды уменьшает риск перегрева.
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Части корпуса закреплены на болты, что предотвращает расшатывание деталей от вибраций при работе.
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Безопасность эксплуатации - длинный кабель 10 м позволяет подключать насос вдали от колодца.
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Трос для погружения уже есть в комплекте, его не нужно покупать отдельно.
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На корпусе предусмотрены специальные проушины для удобства закрепления троса.
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Степень защиты IPX8 - корпус герметичен и не пропускает воду к электронным компонентам.
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Небольшие габариты и вес 3,2 кг - насос легко погружать и транспортировать.
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