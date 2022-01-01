Преимущества

Высокая производительность

Трос и хомут для шланга в комплекте

Соединительный патрубок - 3/4"

Верхний забор воды

Алюминиевый корпус для долгого срока службы

Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300-15 99302

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-15 кабель 15 м 99302 служит для откачивания воды из колодцев и скважин. Имеет мощный двигатель для высокой производительности. Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы насоса. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.