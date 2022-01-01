Вибрационный насос Сибртех СВН300-15
Арт. О00000033028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-15 кабель 15 м 99302 служит для откачивания воды из колодцев и скважин. Имеет мощный двигатель для высокой производительности. Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы насоса. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.
Преимущества
- Высокая производительность
- Трос и хомут для шланга в комплекте
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Верхний забор воды
- Алюминиевый корпус для долгого срока службы
- Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300-15 99302