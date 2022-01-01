Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
Арт. О00000033030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304 используется для перекачивания воды из скважин и колодцев диаметром более 100 мм. Долгий срок службы. Модель имеет прочный алюминиевый корпус. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Забор воды - верхний.
Преимущества
- Высокая производительность - 20 л/мин
- Алюминиевый корпус СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304
- В комплекте трос и хомут для шланга
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Верхний забор воды