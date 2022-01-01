Преимущества

Высокая производительность - 20 л/мин

Алюминиевый корпус СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304

В комплекте трос и хомут для шланга

Соединительный патрубок - 3/4"

Верхний забор воды

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304 используется для перекачивания воды из скважин и колодцев диаметром более 100 мм. Долгий срок службы. Модель имеет прочный алюминиевый корпус. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Забор воды - верхний.