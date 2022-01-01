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Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Арт. О00000033030
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
    Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40
      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40

      Вибрационный насос Сибртех СВН300-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033030

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304 используется для перекачивания воды из скважин и колодцев диаметром более 100 мм. Долгий срок службы. Модель имеет прочный алюминиевый корпус. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 20 литров воды в минуту. Забор воды - верхний.

        Преимущества

        • Высокая производительность - 20 л/мин
        • Алюминиевый корпус СИБРТЕХ СВН300-40 кабель 40 м 99304
        • В комплекте трос и хомут для шланга
        • Соединительный патрубок - 3/4"
        • Верхний забор воды