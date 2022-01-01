Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-15
Арт. О00000033032
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300Н-15 кабель 15 м 99306 используется для подачи воды из колодца и скважин, а также подходит для перекачивания чистой и пресной воды. Корпус изготовлен из алюминия, защищает внутренние элементы от механических повреждений. Благодаря нижнему забору воды, насос способен откачивать воду до минимального уровня. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.
Преимущества
- Высокая производительность
- Трос и хомут для шланга в комплекте
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Нижний забор воды
- Алюминиевый корпус
- Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300Н-15 99306
- Термозащита