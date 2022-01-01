Преимущества

Высокая производительность

Трос и хомут для шланга в комплекте

Соединительный патрубок - 3/4"

Нижний забор воды

Алюминиевый корпус

Простая конструкция СИБРТЕХ СВН300Н-15 99306

Термозащита

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300Н-15 кабель 15 м 99306 используется для подачи воды из колодца и скважин, а также подходит для перекачивания чистой и пресной воды. Корпус изготовлен из алюминия, защищает внутренние элементы от механических повреждений. Благодаря нижнему забору воды, насос способен откачивать воду до минимального уровня. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.