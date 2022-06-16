Вибрационный насос Вихрь ВН-25Н
Арт. О00000012837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос Вихрь ВН-25Н предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 85 мм и более, могут использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов. Насосы способны перекачивать воду на большие расстояния горизонтально (свыше 100 м), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.
Преимущества
- Высота подъема воды - 72 м
- Легкость в использовании
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
- Составные части насоса надежно стянуты болтами