Преимущества

Высота подъема воды - 72 м

Легкость в использовании

Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении

Разборные части насоса надежно стянуты болтами

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия Вихрь ВН-5Н 68/8/8

Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н 68/8/8 предназначен для подачи воды в бытовых условиях из открытых водоемов, колодцев и скважин. Отличается простотой использования и низким потреблением электроэнергии. Тепловая защита повышает срок службы аппарата.