Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
Арт. О00000013130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н 68/8/8 предназначен для подачи воды в бытовых условиях из открытых водоемов, колодцев и скважин. Отличается простотой использования и низким потреблением электроэнергии. Тепловая защита повышает срок службы аппарата.
Преимущества
- Высота подъема воды - 72 м
- Легкость в использовании
- Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия Вихрь ВН-5Н 68/8/8