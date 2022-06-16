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Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Арт. О00000013130
    5.0
    1
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
    Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н
      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н

      Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибрационный насос Вихрь ВН-5Н 68/8/8 предназначен для подачи воды в бытовых условиях из открытых водоемов, колодцев и скважин. Отличается простотой использования и низким потреблением электроэнергии. Тепловая защита повышает срок службы аппарата.

        Преимущества

        • Высота подъема воды - 72 м
        • Легкость в использовании
        • Эксплуатация в вертикальном и горизонтальном положении
        • Разборные части насоса надежно стянуты болтами
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия Вихрь ВН-5Н 68/8/8