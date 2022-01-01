Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В
    Арт. X129227020161
    Глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В

      Глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020161

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре.Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал