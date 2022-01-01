Глубинный вибратор для бетона Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В
Арт. X129227020161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре.Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал