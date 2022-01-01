Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424

Преимущества

Устойчивая конструкция

Защита от коррозии

Не требует специального обслуживания

Долгий срок службы

Глубинный бензиновый вибратор Champion CVG424 предназначен для уплотнения различных бетонных смесей. Двигатель модели легко запустить при помощи ручного стартера. Установка широко применяется на строительной площадке. Есть возможность выбрать диаметр гибкого наконечника (опция) - 28/32/38/45/50/60/70 мм