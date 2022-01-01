Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
Арт. champion_692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|520x440x440
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Мощность, л.с.
|5.5
- Глубинный бензиновый вибратор Champion CVG424 предназначен для уплотнения различных бетонных смесей. Двигатель модели легко запустить при помощи ручного стартера. Установка широко применяется на строительной площадке. Есть возможность выбрать диаметр гибкого наконечника (опция) - 28/32/38/45/50/60/70 мм
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Защита от коррозии
- Не требует специального обслуживания
- Долгий срок службы
Внимание! Вал гибкий с вибронаконечником в комплект поставки не входит, приобретается отдельно