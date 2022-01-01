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Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
    Арт. champion_692
    Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
    Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
    Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
      Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
      Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424
      Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424

      Глубинный вибратор бензиновый Champion CVG424

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_692

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		520x440x440
      Мощность, л.с.
      		5.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный бензиновый вибратор Champion CVG424 предназначен для уплотнения различных бетонных смесей. Двигатель модели легко запустить при помощи ручного стартера. Установка широко применяется на строительной площадке. Есть возможность выбрать диаметр гибкого наконечника (опция) - 28/32/38/45/50/60/70 мм

        Преимущества

        • Устойчивая конструкция
        • Защита от коррозии
        • Не требует специального обслуживания
        • Долгий срок службы

        Внимание! Вал гибкий с вибронаконечником в комплект поставки не входит, приобретается отдельно