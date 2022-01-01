Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200

Преимущества

Прочный металлический корпус

Питание от стандартной сети на 220 В

Простота обслуживания и эксплуатации

Небольшой размер и вес

Долгий срок службы

Электрический глубинный вибратор используется в строительных работах для уплотнения бетонных смесей при изготовлении железобетонных конструкций. Устройство имеет электрический двигатель и мощность 2200 Вт. Вибратор легко переносить благодаря наличию удобной рукоятки. Двигатель глубинного вибратора надежно защищен корпусом из металла. Круглое опорное основание делает эту модель устойчивой, повышая эффективность работ. Гибкий вал и вибронаконечник можно приобрести отдельно.