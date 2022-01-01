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Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
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Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
    Арт. champion_3983
    Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
    Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
    Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
      Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
      Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
      Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200

      Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3983

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		430x250x300
      Мощность, л.с.
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический глубинный вибратор используется в строительных работах для уплотнения бетонных смесей при изготовлении железобетонных конструкций. Устройство имеет электрический двигатель и мощность 2200 Вт. Вибратор легко переносить благодаря наличию удобной рукоятки. Двигатель глубинного вибратора надежно защищен корпусом из металла. Круглое опорное основание делает эту модель устойчивой, повышая эффективность работ. Гибкий вал и вибронаконечник можно приобрести отдельно.

        Преимущества

        • Прочный металлический корпус
        • Питание от стандартной сети на 220 В
        • Простота обслуживания и эксплуатации
        • Небольшой размер и вес
        • Долгий срок службы

        Гибкий вал и вибронаконечник можно приобрести отдельно