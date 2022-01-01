Глубинный вибратор электрический Champion ECV2200
Арт. champion_3983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|430x250x300
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Мощность, л.с.
|3
- Электрический глубинный вибратор используется в строительных работах для уплотнения бетонных смесей при изготовлении железобетонных конструкций. Устройство имеет электрический двигатель и мощность 2200 Вт. Вибратор легко переносить благодаря наличию удобной рукоятки. Двигатель глубинного вибратора надежно защищен корпусом из металла. Круглое опорное основание делает эту модель устойчивой, повышая эффективность работ. Гибкий вал и вибронаконечник можно приобрести отдельно.
Преимущества
- Прочный металлический корпус
- Питание от стандартной сети на 220 В
- Простота обслуживания и эксплуатации
- Небольшой размер и вес
- Долгий срок службы
Гибкий вал и вибронаконечник можно приобрести отдельно