Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

В корпусе глубинного электрического вибратора Champion ECV550 предусматриваются отверстия для эффективного теплоотвода.

Тип крепления гибкого вала - Т.

Удобная рукоять для переноски.

Долгий срок службы.

Простота управления.

Длина вала (дополнительная опция): 4 м.

Диаметры вибронаконечника (доп. опция): 28/32/38/45 мм.

Комплектация:

Вибратор. Упаковка.

Глубинный электрический вибратор Champion ECV550 обеспечивает эффективное уплотнение бетонных смесей в процессе изготовления монолитных и железобетонных конструкций, а также при изготовлении крупных изделий сборного железобетона. Однофазный двигатель обеспечивает стабильную работу агрегата.