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Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
Найти аналог
Приводы к глубинным вибраторам
    Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
    Арт. champion_693
    Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
    Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
    Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
    Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
      Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
      Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
      Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
      Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550

      Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_693

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		340x215x300
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Реверс
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Глубинный электрический вибратор Champion ECV550 обеспечивает эффективное уплотнение бетонных смесей в процессе изготовления монолитных и железобетонных конструкций, а также при изготовлении крупных изделий сборного железобетона. Однофазный двигатель обеспечивает стабильную работу агрегата. 

        Особенности и Преимущества:

        • В корпусе глубинного электрического вибратора Champion ECV550 предусматриваются отверстия для эффективного теплоотвода.
        • Тип крепления гибкого вала - Т.
        • Удобная рукоять для переноски.
        • Долгий срок службы.
        • Простота управления.
        • Длина вала (дополнительная опция): 4 м.
        • Диаметры вибронаконечника (доп. опция): 28/32/38/45 мм.

        Комплектация:

        1. Вибратор.
        2. Упаковка.
        Внимание! Гибкий вал с вибронаконечником приобретается отдельно!!!