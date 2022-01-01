Глубинный вибратор электрический CHAMPION ECV550
Арт. champion_693
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|340x215x300
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Реверс
|Нет
Подробное описание товара:Глубинный электрический вибратор Champion ECV550 обеспечивает эффективное уплотнение бетонных смесей в процессе изготовления монолитных и железобетонных конструкций, а также при изготовлении крупных изделий сборного железобетона. Однофазный двигатель обеспечивает стабильную работу агрегата.
Особенности и Преимущества:
- В корпусе глубинного электрического вибратора Champion ECV550 предусматриваются отверстия для эффективного теплоотвода.
- Тип крепления гибкого вала - Т.
- Удобная рукоять для переноски.
- Долгий срок службы.
- Простота управления.
- Длина вала (дополнительная опция): 4 м.
- Диаметры вибронаконечника (доп. опция): 28/32/38/45 мм.
Комплектация:
- Вибратор.
- Упаковка.