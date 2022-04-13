Преимущества

Рукоять, расположенная на двигателе вибратора, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат

Широкое опорное основание делает вибратор устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении

Легкое обслуживание

Наконечник глубинного вибратора Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 и гибкий вал легко очищаются от бетонной или других смесей

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Надежная конструкция

Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах

Малая потребляемая мощность

Глубинный вибратор Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 применяется на строительных объектах для уплотнения свежезалитых строительных смесей. Малый вес и наличие ручки делают агрегат мобильным. При работе широкое опорное основание позволяет устанавливать вибратор на поверхность. Работа осуществляется посредством электрического двигателя