Глубинный вибратор Красный Маяк ИВ-117А
Арт. X237203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|380
- Глубинный вибратор Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 применяется на строительных объектах для уплотнения свежезалитых строительных смесей. Малый вес и наличие ручки делают агрегат мобильным. При работе широкое опорное основание позволяет устанавливать вибратор на поверхность. Работа осуществляется посредством электрического двигателя
Преимущества
- Рукоять, расположенная на двигателе вибратора, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат
- Широкое опорное основание делает вибратор устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении
- Легкое обслуживание
- Наконечник глубинного вибратора Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 и гибкий вал легко очищаются от бетонной или других смесей
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации
- Надежная конструкция
- Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
- Малая потребляемая мощность