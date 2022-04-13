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Глубинный вибратор Красный Маяк ИВ-117А
5.0
2
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Красный Маяк ИВ-117А
    Арт. X237203
    5.0
    2
    Глубинный вибратор Красный Маяк ИВ-117А

      Глубинный вибратор Красный Маяк ИВ-117А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 применяется на строительных объектах для уплотнения свежезалитых строительных смесей. Малый вес и наличие ручки делают агрегат мобильным. При работе широкое опорное основание позволяет устанавливать вибратор на поверхность. Работа осуществляется посредством электрического двигателя

        Преимущества

        • Рукоять, расположенная на двигателе вибратора, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат
        • Широкое опорное основание делает вибратор устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении
        • Легкое обслуживание
        • Наконечник глубинного вибратора Красный маяк ИВ-117А/51 045-0260 и гибкий вал легко очищаются от бетонной или других смесей
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации
        • Надежная конструкция
        • Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
        • Малая потребляемая мощность