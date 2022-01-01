Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибратор глубинный механический к электроприводу с вибронаконечником CFX2000
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11000 об/мин
    Арт. 1128546
    Вибратор глубинный механический к электроприводу с вибронаконечником CFX2000

      Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128546

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		670x110x520
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Механический бетонный вибратор Caiman CFX600/3 - это вибронаконечник для привода CFX2000 с булавой 60 мм и гибким валом длиной 3 м.

        Преимущества

        • Устройство применяется для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций
        • Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях
        • Армированный шланг гибкого вала
        • Вибронаконечник с индукционной закалкой
        • Высокая частота колебаний