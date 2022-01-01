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Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В
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Глубинные вибраторы
    Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В
    Арт. X237141
    Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В

      Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X237141

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		350x180x270
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект глубинного вибратора ВИБРОМАШ ВИ-1-13-3, 220 В ВИ1133 К состоит из вибратора с гибким валом и вибронаконечником. Устройство служит для уплотнения бетонных смесей, а также во время изготовления железобетонных изделий для строительства.
        Есть возможность сменить вал на наиболее подходящий по диаметру, который должен быть не менее 1.5 диаметра вибронаконечника

        Преимущества:

        • Простое управление
        • Направление вращения вала - правое
        • Устройство электрозащитного отключения (УЗО)
        • Прочный корпус
        • Длительный срок службы
        • Высокая эффективность уплотнения