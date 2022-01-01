Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В
Арт. X237141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|350x180x270
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Частота, Гц
|50
- Комплект глубинного вибратора ВИБРОМАШ ВИ-1-13-3, 220 В ВИ1133 К состоит из вибратора с гибким валом и вибронаконечником. Устройство служит для уплотнения бетонных смесей, а также во время изготовления железобетонных изделий для строительства.
Есть возможность сменить вал на наиболее подходящий по диаметру, который должен быть не менее 1.5 диаметра вибронаконечника
Преимущества:
- Простое управление
- Направление вращения вала - правое
- Устройство электрозащитного отключения (УЗО)
- Прочный корпус
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность уплотнения