Глубинный электрический вибратор Красный маяк ВИ-1-13-3, 1вн + 1гв, 3 м, 220В

Преимущества:

Простое управление

Направление вращения вала - правое

Устройство электрозащитного отключения (УЗО)

Прочный корпус

Длительный срок службы

Высокая эффективность уплотнения

Комплект глубинного вибратора ВИБРОМАШ ВИ-1-13-3, 220 В ВИ1133 К состоит из вибратора с гибким валом и вибронаконечником. Устройство служит для уплотнения бетонных смесей, а также во время изготовления железобетонных изделий для строительства.Есть возможность сменить вал на наиболее подходящий по диаметру, который должен быть не менее 1.5 диаметра вибронаконечника