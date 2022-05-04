Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-39

Преимущества

Эффективность

Надёжность

Долговечность

Безопасность

Виброизолятор Ровен ДО-39 предназначен для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора. В результате работы виброизолятора обеспечивается гашение вибрации и, как следствие, устраняются вредные механические воздействия, снижается уровень шума. Благодаря этому, значительно продлевается срок службы как самого вентиляционного оборудования, так и смежных конструкций и аппаратуры. Используется на объектах промышленного, общественного и жилого назначения.