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Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
5.0
2
Найти аналог
Виброизоляторы для вентиляторов
    Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
    Арт. X699145613
    5.0
    2
    Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
    Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
      Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
      Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42

      Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145613
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ровен
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Максимальная статическая нагрузка, кг
      		116
      Высота в свободном состоянии, мм
      		175±5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброизолятор Ровен ДО-42 предназначен для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора. В результате работы виброизолятора обеспечивается гашение вибрации и, как следствие, устраняются вредные механические воздействия, снижается уровень шума. Благодаря этому, значительно продлевается срок службы как самого вентиляционного оборудования, так и смежных конструкций и аппаратуры. Используется на объектах промышленного, общественного и жилого назначения.

        Преимущества

        • Эффективность
        • Надёжность
        • Долговечность
        • Безопасность