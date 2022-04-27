Виброизолятор для вентиляторов Ровен ДО-42
Арт. X699145613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Максимальная статическая нагрузка, кг
|116
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Высота в свободном состоянии, мм
|175±5
- Виброизолятор Ровен ДО-42 предназначен для предотвращения распространения вибрации от вентиляторов по строительным конструкциям и устанавливаются в соответствии с указаниями в паспорте вентилятора. В результате работы виброизолятора обеспечивается гашение вибрации и, как следствие, устраняются вредные механические воздействия, снижается уровень шума. Благодаря этому, значительно продлевается срок службы как самого вентиляционного оборудования, так и смежных конструкций и аппаратуры. Используется на объектах промышленного, общественного и жилого назначения.
Преимущества
- Эффективность
- Надёжность
- Долговечность
- Безопасность