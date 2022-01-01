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Виброплита Ada РВ60
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Ada РВ60
    Арт. geototal_24
    Виброплита Ada РВ60

      Виброплита Ada РВ60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_24

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		64
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита ADA PB60 А00250 используется для уплотнения песка, гравия, асфальта и других сыпучих материалов. Не нуждается во внешнем источнике питания, работает от бензинового двигателя Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Для удобной транспортировки используются съемные колеса. Применяется дорожными службами для ремонта дорог и для асфальтирования малых участков, где не пройдет крупногабаритная техника.

        Преимущества

        • Малые габариты
        • Прочная конструкция
        • Простота эксплуатации
        • Низкий расход топлива
        • Независимость от источников электроснабжения