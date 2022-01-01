Виброплита Ada РВ60

Преимущества

Малые габариты

Прочная конструкция

Простота эксплуатации

Низкий расход топлива

Независимость от источников электроснабжения





Бензиновая виброплита ADA PB60 А00250 используется для уплотнения песка, гравия, асфальта и других сыпучих материалов. Не нуждается во внешнем источнике питания, работает от бензинового двигателя Honda GX160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Для удобной транспортировки используются съемные колеса. Применяется дорожными службами для ремонта дорог и для асфальтирования малых участков, где не пройдет крупногабаритная техника.