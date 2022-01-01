Виброплита Belle PCEL 320X
Арт. X237177
Характеристики
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Производитель
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|49
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Бак для воды
|нет
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Реверс
|Нет
- Универсальная виброплита Belle PCEL 320X предназначена как для уплотнения почвы, так и для укладки асфальта. Эта виброплита специально предназначена для уплотнения гранулированной почвы в узких проходах, пешеходных дорожках, канавах и трубопроводах, спортивных площадках, для укладки тротуарного камня, благоустройства территорий и т.п.
Преимущества
- Очень компактная конструкция виброплиты.
- Съемная рукоятка виброплиты для удобного хранения. В сложенном состоянии рукоятка обеспечивает очень малые габариты виброплиты PCEL 320X.
- Передняя и задняя ручки для удобства транспортировки виброплиты на строительный объект и по объекту.