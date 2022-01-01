Универсальная виброплита Belle PCEL 320X предназначена как для уплотнения почвы, так и для укладки асфальта. Эта виброплита специально предназначена для уплотнения гранулированной почвы в узких проходах, пешеходных дорожках, канавах и трубопроводах, спортивных площадках, для укладки тротуарного камня, благоустройства территорий и т.п.

Преимущества