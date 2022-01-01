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Виброплита Belle PCEL 320X
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Belle PCEL 320X
    Арт. X237177
    Виброплита Belle PCEL 320X

      Виброплита Belle PCEL 320X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237177

      Характеристики

      Производитель
      		Belle
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		49
      Бак для воды
      		нет
      Реверс
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная виброплита Belle PCEL 320X предназначена как для уплотнения почвы, так и для укладки асфальта. Эта виброплита специально предназначена для уплотнения гранулированной почвы в узких проходах, пешеходных дорожках, канавах и трубопроводах, спортивных площадках, для укладки тротуарного камня, благоустройства территорий и т.п.

        Преимущества

        • Очень компактная конструкция виброплиты.
        • Съемная рукоятка виброплиты для удобного хранения. В сложенном состоянии рукоятка обеспечивает очень малые габариты виброплиты PCEL 320X.
        • Передняя и задняя ручки для удобства транспортировки виброплиты на строительный объект и по объекту.