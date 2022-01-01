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Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
    Арт. champion_5193
    Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
    Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
      Виброплита бензиновая Champion PC1150FT

      Виброплита бензиновая Champion PC1150FT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_5193

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		118
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита с колесами CHAMPION PC1150FT - специальный строительный агрегат, который позволяет уплотнять различные дорожные покрытия. Двигатель модели запускается при помощи ручного стартера. Устройство оборудуется баком для воды объемом 10 литров. Рукоять эргономичной формы способствует надежному захвату и удобной эксплуатации. Виброустановка отличается простотой в применении и мобильностью конструкции.

        Преимущества

        • Объем картера - 0.6 л
        • Расход воды - 0.4 - 1.3 л/мин
        • Объем масла вибратора - 0.3 л
        • Наличие транспортировочной тележки
        • Специальная резиновая накладка
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы