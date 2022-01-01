Виброплита бензиновая Champion PC1150FT

Преимущества

Объем картера - 0.6 л

Расход воды - 0.4 - 1.3 л/мин

Объем масла вибратора - 0.3 л

Наличие транспортировочной тележки

Специальная резиновая накладка

Качественное исполнение

Долгий срок службы





Бензиновая виброплита с колесами CHAMPION PC1150FT - специальный строительный агрегат, который позволяет уплотнять различные дорожные покрытия. Двигатель модели запускается при помощи ручного стартера. Устройство оборудуется баком для воды объемом 10 литров. Рукоять эргономичной формы способствует надежному захвату и удобной эксплуатации. Виброустановка отличается простотой в применении и мобильностью конструкции.