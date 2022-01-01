Виброплита бензиновая Champion PC1150FT
Арт. champion_5193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|118
- Бензиновая виброплита с колесами CHAMPION PC1150FT - специальный строительный агрегат, который позволяет уплотнять различные дорожные покрытия. Двигатель модели запускается при помощи ручного стартера. Устройство оборудуется баком для воды объемом 10 литров. Рукоять эргономичной формы способствует надежному захвату и удобной эксплуатации. Виброустановка отличается простотой в применении и мобильностью конструкции.
Преимущества
- Объем картера - 0.6 л
- Расход воды - 0.4 - 1.3 л/мин
- Объем масла вибратора - 0.3 л
- Наличие транспортировочной тележки
- Специальная резиновая накладка
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы