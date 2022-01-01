Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH

Преимущества

Настраиваемая рукоятка с элементами управления обеспечивает маневренность и удобство

Наличие колес упрощает транспортировку по строительному объекту

Наличие реверса

Легкий запуск мотора при низких температурах

Высокая производительность до 480 м2/ч и центробежная сила 25 кН обеспечивают надежность устройства при интенсивной эксплуатации





Предназначена для уплотнения песка, гравия, битумногравийной смеси, каменной брусчатки при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортплощадок, фундаментов, инженерных сетей и других строительных работах.