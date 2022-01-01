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Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
    Арт. champion_5499
    Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
    Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
    Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
    Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
      Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
      Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
      Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
      Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH

      Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_5499

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		140.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Предназначена для уплотнения песка, гравия, битумногравийной смеси, каменной брусчатки при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортплощадок, фундаментов, инженерных сетей и других строительных работах.

        Преимущества

        • Настраиваемая рукоятка с элементами управления обеспечивает маневренность и удобство
        • Наличие колес упрощает транспортировку по строительному объекту
        • Наличие реверса
        • Легкий запуск мотора при низких температурах
        • Высокая производительность до 480 м2/ч и центробежная сила 25 кН обеспечивают надежность устройства при интенсивной эксплуатации