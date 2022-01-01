Виброплита бензиновая Champion PC1345RHH
Арт. champion_5499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|140.5
- Предназначена для уплотнения песка, гравия, битумногравийной смеси, каменной брусчатки при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, автомобильных стоянок, площадей, спортплощадок, фундаментов, инженерных сетей и других строительных работах.
Преимущества
- Настраиваемая рукоятка с элементами управления обеспечивает маневренность и удобство
- Наличие колес упрощает транспортировку по строительному объекту
- Наличие реверса
- Легкий запуск мотора при низких температурах
- Высокая производительность до 480 м2/ч и центробежная сила 25 кН обеспечивают надежность устройства при интенсивной эксплуатации