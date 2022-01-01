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Виброплита бензиновая Champion PC5332F
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC5332F
    Арт. champion_6860
    Виброплита бензиновая Champion PC5332F
    Виброплита бензиновая Champion PC5332F
      Виброплита бензиновая Champion PC5332F
      Виброплита бензиновая Champion PC5332F

      Виброплита бензиновая Champion PC5332F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6860

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		43.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC5332F предназначена для дорожно-строительных и ремонтных работ. Используется при уплотнении таких материалов, как мелкий и крупный гравий, песок, каменная брусчатка, битумно-гравийная смесь.

        Преимущества

        • Высокая мощность и производительность
        • Продуманный дизайн 
        • Эргономичность конструкции
        • Безопасная эксплуатация
        • Удобное расположение ручного запуска