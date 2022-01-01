Виброплита бензиновая Champion PC5332F

Преимущества

Высокая мощность и производительность

Продуманный дизайн

Эргономичность конструкции

Безопасная эксплуатация

Удобное расположение ручного запуска





Бензиновая виброплита CHAMPION PC5332F предназначена для дорожно-строительных и ремонтных работ. Используется при уплотнении таких материалов, как мелкий и крупный гравий, песок, каменная брусчатка, битумно-гравийная смесь.