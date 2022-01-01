Виброплита бензиновая Champion PC5332F
Арт. champion_6860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|43.7
- Бензиновая виброплита CHAMPION PC5332F предназначена для дорожно-строительных и ремонтных работ. Используется при уплотнении таких материалов, как мелкий и крупный гравий, песок, каменная брусчатка, битумно-гравийная смесь.
Преимущества
- Высокая мощность и производительность
- Продуманный дизайн
- Эргономичность конструкции
- Безопасная эксплуатация
- Удобное расположение ручного запуска