Виброплита бензиновая Champion PC6337F

Преимущества

Высокая мощность и производительность

Продуманный дизайн

Эргономичность конструкции

Безопасная эксплуатация

Удобное расположение ручного запуска





Бензиновая виброплита CHAMPION PC6337F служит для уплотнения мелкого и крупного гравия, песка, каменной брусчатки, битумно-гравийной смеси при выполнении ремонта дорожных покрытий. Мощный двигатель показывает высокий уровень производительности. Для контроля расхода, устройство снабжено датчиком уровня масла. Рычаг газа выведен на длинную рабочую рукоятку, что значительно облегчает работу оператора. Рукоятка может сниматься, позволяя компактно хранить оборудование.