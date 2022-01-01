Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита бензиновая Champion PC6337F
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Арт. champion_6861
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
    Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F
      Виброплита бензиновая Champion PC6337F

      Виброплита бензиновая Champion PC6337F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6861

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		52.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC6337F служит для уплотнения мелкого и крупного гравия, песка, каменной брусчатки, битумно-гравийной смеси при выполнении ремонта дорожных покрытий. Мощный двигатель показывает высокий уровень производительности. Для контроля расхода, устройство снабжено датчиком уровня масла. Рычаг газа выведен на длинную рабочую рукоятку, что значительно облегчает работу оператора. Рукоятка может сниматься, позволяя компактно хранить оборудование.

        Преимущества

        • Высокая мощность и производительность
        • Продуманный дизайн 
        • Эргономичность конструкции
        • Безопасная эксплуатация
        • Удобное расположение ручного запуска