Виброплита бензиновая Champion PC9045FH

Преимущества

Удобное расположение топливного бака

Наличие защитной рамы над двигателем

Безопасная и длительная эксплуатация

Ручной запуск

Хорошая производительность





Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045FH представляет собой вид строительного оборудования. Устройство используется при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, а также для утрамбовки бетонных смесей, щебня и песка. Управление агрегатом находится на рукоятке, что делает работу комфортной для оператора. Глубина уплотнения грунта - 300 мм.