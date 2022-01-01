Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
Арт. champion_5498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|90
- Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045FH представляет собой вид строительного оборудования. Устройство используется при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, а также для утрамбовки бетонных смесей, щебня и песка. Управление агрегатом находится на рукоятке, что делает работу комфортной для оператора. Глубина уплотнения грунта - 300 мм.
Преимущества
- Удобное расположение топливного бака
- Наличие защитной рамы над двигателем
- Безопасная и длительная эксплуатация
- Ручной запуск
- Хорошая производительность