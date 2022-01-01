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Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
    Арт. champion_5498
    Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
    Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
    Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
      Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
      Виброплита бензиновая Champion PC9045FH
      Виброплита бензиновая Champion PC9045FH

      Виброплита бензиновая Champion PC9045FH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_5498

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC9045FH представляет собой вид строительного оборудования. Устройство используется при строительстве и ремонте дорог и тротуаров, а также для утрамбовки бетонных смесей, щебня и песка. Управление агрегатом находится на рукоятке, что делает работу комфортной для оператора. Глубина уплотнения грунта - 300 мм.

        Преимущества

        • Удобное расположение топливного бака
        • Наличие защитной рамы над двигателем
        • Безопасная и длительная эксплуатация
        • Ручной запуск
        • Хорошая производительность