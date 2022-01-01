Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
    Арт. champion_3962
    Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
    Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
      Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
      Виброплита бензиновая Champion PC9750FT

      Виброплита бензиновая Champion PC9750FT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3962

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита CHAMPION PC9750FT используется для уплотнения различных видов покрытий во время дорожных и строительных работ. Металлический кожух защищает движущиеся механизмы от попадания песка и пыли, а также предохраняет оператора от получения травм. Благодаря расположению топливного бака сверху конструкции дозаправка оборудования осуществляется максимально легко. Для удобства перемещения агрегата по площадке предусматривается наличие транспортировочных колес.

        Преимущества

        • Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч
        • Объем картера - 0.6 л
        • Ручной стартер
        • Большой объем бака для воды - 12 л
        • Расход воды от 0.1 до 0.8 л/мин
        • Объем масла вибратора - 0.25 л
        • Резиновая накладка
        • Транспортировочная тележка
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы
        • Не требует подключения к электросети
        • Мобильность
        • Прочная металлическая конструкция