Виброплита бензиновая Champion PC9750FT
Арт. champion_3962
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|97
- Бензиновая виброплита CHAMPION PC9750FT используется для уплотнения различных видов покрытий во время дорожных и строительных работ. Металлический кожух защищает движущиеся механизмы от попадания песка и пыли, а также предохраняет оператора от получения травм. Благодаря расположению топливного бака сверху конструкции дозаправка оборудования осуществляется максимально легко. Для удобства перемещения агрегата по площадке предусматривается наличие транспортировочных колес.
Преимущества
- Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч
- Объем картера - 0.6 л
- Ручной стартер
- Большой объем бака для воды - 12 л
- Расход воды от 0.1 до 0.8 л/мин
- Объем масла вибратора - 0.25 л
- Резиновая накладка
- Транспортировочная тележка
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы
- Не требует подключения к электросети
- Мобильность
- Прочная металлическая конструкция