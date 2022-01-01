Виброплита бензиновая Champion PC9750FT

Преимущества

Максимальный расход топлива - 395 г/кВт*ч

Объем картера - 0.6 л

Ручной стартер

Большой объем бака для воды - 12 л

Расход воды от 0.1 до 0.8 л/мин

Объем масла вибратора - 0.25 л

Резиновая накладка

Транспортировочная тележка

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Не требует подключения к электросети

Мобильность

Прочная металлическая конструкция





Бензиновая виброплита CHAMPION PC9750FT используется для уплотнения различных видов покрытий во время дорожных и строительных работ. Металлический кожух защищает движущиеся механизмы от попадания песка и пыли, а также предохраняет оператора от получения травм. Благодаря расположению топливного бака сверху конструкции дозаправка оборудования осуществляется максимально легко. Для удобства перемещения агрегата по площадке предусматривается наличие транспортировочных колес.