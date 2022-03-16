Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Складная рукоятка

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция

Виброплита DIAM VМ-60/5.5H 630030 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Размер основания плиты 500х360 мм - можно обработать до 450 кв.м. поверхности за один час. Для удобства перемещения виброплита оснащена колесами. Удобное расположение органов управления. Для удобства оператора управление дроссельной заслонкой выведены на ручку выброплиты DIAM VM-60/5.5H 630030. Защитный кожух. Металлический кожух защищает движущиеся механизмы виброплиты от попадания песка и пыли, предохраняя инструмент от поломки. Простота дозаправки. Благодаря удобному расположению топливного бака, можно быстро дозаправить инструмент