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Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
5.0
1
67 398 ₽
67 400 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Арт. X237138
5.0
1
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030
Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030

Виброплита бензиновая Diam VM-60/5.5H 630030

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вход в личный кабинет
  • -2 ₽
67 398 ₽
67 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X237138
5.0
1

Характеристики

Производитель
Diam
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 ₽
67 398 ₽
67 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита DIAM VМ-60/5.5H 630030 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Данная модель построена на базе бензинового двигателя Honda GX-160, что позволяет производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Размер основания плиты 500х360 мм - можно обработать до 450 кв.м. поверхности за один час. Для удобства перемещения виброплита оснащена колесами. Удобное расположение органов управления. Для удобства оператора управление дроссельной заслонкой выведены на ручку выброплиты DIAM VM-60/5.5H 630030. Защитный кожух. Металлический кожух защищает движущиеся механизмы виброплиты от попадания песка и пыли, предохраняя инструмент от поломки. Простота дозаправки. Благодаря удобному расположению топливного бака, можно быстро дозаправить инструмент

    Преимущества

    • Мощный бензиновый двигатель Honda
    • Складная рукоятка
    • Мобильность
    • Высокая производительность
    • Прочная металлическая конструкция