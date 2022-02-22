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Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Арт. X23796
    5.0
    2
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
    Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.

      Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X23796
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита STURM PC8806 предназначена для уплотнения дорожного покрытия, песка, грунта и тротуарной плитки. Не требует внешнего источника питания, что позволяет работать на любых объектах. Для транспортировки по рабочей площадке оснащена складными колесами. Работа установки происходит благодаря бензиновому двигателю HONDA GX-160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Дополнительной опцией к этой модели является установка бака для охлаждающей жидкости, что значительно улучшает качество уплотнения. Удобное хранение и транспортировка. Рукоятку виброплиты STURM PC8806 можно сложить для более легкого хранения и транспортировки. Длительный рабочий цикл. Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки. Длительный срок службы. Устройство оснащено высококачественным четырехтактным двигателем Honda GX 160, который отличается длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива. Надежность соединений. Эксцентрик жестко крепится к конструкции болтами, что обеспечивает качественную работу и долгий срок службы. Транспортировка. Для удобной транспортировки имеются колеса. На время работы они помещаются на задней части корпуса

        Преимущества

        • Относительно небольшие габариты и вес
        • Мощный двигатель
        • Увеличенные габариты плиты для большей производительности
        • Способна уплотнять грунт на глубину до 200 мм
        • Рассчитана на постоянные нагрузки