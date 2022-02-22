Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.
Арт. X23796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|68
- Виброплита STURM PC8806 предназначена для уплотнения дорожного покрытия, песка, грунта и тротуарной плитки. Не требует внешнего источника питания, что позволяет работать на любых объектах. Для транспортировки по рабочей площадке оснащена складными колесами. Работа установки происходит благодаря бензиновому двигателю HONDA GX-160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Дополнительной опцией к этой модели является установка бака для охлаждающей жидкости, что значительно улучшает качество уплотнения. Удобное хранение и транспортировка. Рукоятку виброплиты STURM PC8806 можно сложить для более легкого хранения и транспортировки. Длительный рабочий цикл. Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки. Длительный срок службы. Устройство оснащено высококачественным четырехтактным двигателем Honda GX 160, который отличается длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива. Надежность соединений. Эксцентрик жестко крепится к конструкции болтами, что обеспечивает качественную работу и долгий срок службы. Транспортировка. Для удобной транспортировки имеются колеса. На время работы они помещаются на задней части корпуса
Преимущества
- Относительно небольшие габариты и вес
- Мощный двигатель
- Увеличенные габариты плиты для большей производительности
- Способна уплотнять грунт на глубину до 200 мм
- Рассчитана на постоянные нагрузки