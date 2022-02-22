Виброплита бензиновая Sturm PC8806 Honda GX 160, 5.5 л.с.

Преимущества

Относительно небольшие габариты и вес

Мощный двигатель

Увеличенные габариты плиты для большей производительности

Способна уплотнять грунт на глубину до 200 мм

Рассчитана на постоянные нагрузки

Виброплита STURM PC8806 предназначена для уплотнения дорожного покрытия, песка, грунта и тротуарной плитки. Не требует внешнего источника питания, что позволяет работать на любых объектах. Для транспортировки по рабочей площадке оснащена складными колесами. Работа установки происходит благодаря бензиновому двигателю HONDA GX-160, мощностью 5.5 лошадиных сил. Дополнительной опцией к этой модели является установка бака для охлаждающей жидкости, что значительно улучшает качество уплотнения. Удобное хранение и транспортировка. Рукоятку виброплиты STURM PC8806 можно сложить для более легкого хранения и транспортировки. Длительный рабочий цикл. Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки. Длительный срок службы. Устройство оснащено высококачественным четырехтактным двигателем Honda GX 160, который отличается длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива. Надежность соединений. Эксцентрик жестко крепится к конструкции болтами, что обеспечивает качественную работу и долгий срок службы. Транспортировка. Для удобной транспортировки имеются колеса. На время работы они помещаются на задней части корпуса