Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин
Арт. 1128477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|104
- Виброплита Mikasa 15,0 кH, двиг. Honda GX160, бензин, 104 кг, бак MVC-T90HC предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня, песка или битумных смесей. Подача воды препятствует налипанию инертных материалов на подошву. Профессиональный бензиновый двигатель имеет устойчивую к износу конструкцию с технологией OHV. Герметичная защита ремня выполнена из литого алюминия, исключает попадание камешков и грязи внутрь системы привода. Съемный бак оснащен независимым клапаном отключения подачи воды и легко устанавливается без использования дополнительных инструментов. Самоочищающаяся подошва предотвращает скопление загрязнений на своей поверхности. Прочная силовая рама защищает двигатель от внешних механических повреждений. Система гашения сводит к минимуму рабочие вибрации.
Преимущества
- Установлен четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 160 (Япония) с воздушным охлаждением
- Экономичный расход топлива
- Быстрый и легкий запуск обеспечивает система автоматической механической декомпрессии
- Автоматическое отключение двигателя при критическом снижении уровня масла
- Низкий уровень вибрации
- Укомплектована быстросъемным баком для воды 13 л
- Самоочищающаяся плита
- Герметичная алюминиевая защита ремня
- Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
- Сила удара 15 кН
- Размер двойной уплотнительной плиты 525 х 500 мм