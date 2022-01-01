Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин
    Арт. 1128477
    Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин

      Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128477

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		104
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Mikasa 15,0 кH, двиг. Honda GX160, бензин, 104 кг, бак MVC-T90HC предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня, песка или битумных смесей. Подача воды препятствует налипанию инертных материалов на подошву. Профессиональный бензиновый двигатель имеет устойчивую к износу конструкцию с технологией OHV. Герметичная защита ремня выполнена из литого алюминия, исключает попадание камешков и грязи внутрь системы привода. Съемный бак оснащен независимым клапаном отключения подачи воды и легко устанавливается без использования дополнительных инструментов. Самоочищающаяся подошва предотвращает скопление загрязнений на своей поверхности. Прочная силовая рама защищает двигатель от внешних механических повреждений. Система гашения сводит к минимуму рабочие вибрации.

        Преимущества

        • Установлен четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 160 (Япония) с воздушным охлаждением
        • Экономичный расход топлива
        • Быстрый и легкий запуск обеспечивает система автоматической механической декомпрессии
        • Автоматическое отключение двигателя при критическом снижении уровня масла
        • Низкий уровень вибрации
        • Укомплектована быстросъемным баком для воды 13 л
        • Самоочищающаяся плита
        • Герметичная алюминиевая защита ремня
        • Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки
        • Сила удара 15 кН
        • Размер двойной уплотнительной плиты 525 х 500 мм