Виброплита Caiman MVC-T90HC, двиг. Honda GX160, бензин

Преимущества

Установлен четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 160 (Япония) с воздушным охлаждением

Экономичный расход топлива

Быстрый и легкий запуск обеспечивает система автоматической механической декомпрессии

Автоматическое отключение двигателя при критическом снижении уровня масла

Низкий уровень вибрации

Укомплектована быстросъемным баком для воды 13 л

Самоочищающаяся плита

Герметичная алюминиевая защита ремня

Складная рукоятка для удобства хранения и транспортировки

Сила удара 15 кН

Размер двойной уплотнительной плиты 525 х 500 мм

Виброплита Mikasa 15,0 кH, двиг. Honda GX160, бензин, 104 кг, бак MVC-T90HC предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня, песка или битумных смесей. Подача воды препятствует налипанию инертных материалов на подошву. Профессиональный бензиновый двигатель имеет устойчивую к износу конструкцию с технологией OHV. Герметичная защита ремня выполнена из литого алюминия, исключает попадание камешков и грязи внутрь системы привода. Съемный бак оснащен независимым клапаном отключения подачи воды и легко устанавливается без использования дополнительных инструментов. Самоочищающаяся подошва предотвращает скопление загрязнений на своей поверхности. Прочная силовая рама защищает двигатель от внешних механических повреждений. Система гашения сводит к минимуму рабочие вибрации.