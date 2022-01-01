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Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
    Арт. DIAM_630057
    Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
    Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
    Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
    Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
      Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
      Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
      Виброплита Diam ML- 110/6.5 L
      Виброплита Diam ML- 110/6.5 L

      Виброплита Diam ML- 110/6.5 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630057

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита Diam ML-110/6.5 L 630057 представляет собой мощное универсальное оборудование, которое служит для уплотнения асфальта, песка и грунтов. Бак для подачи воды обеспечивает высокое качество результата. Транспортировочные колесики и складная ручка способствуют маневренности и легкости перемещения. Основание агрегата изготовлено из стали методом штамповки и имеет загнутые края, что позволяет исключить появление полос.

        Преимущества

        • Высокая скорость движения - 25 м/мин
        • Долгий срок службы
        • Безопасность в работе
        • Превосходная надежность и качество сборки
        • Простота управления