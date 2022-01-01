Преимущества

Высокая скорость движения - 25 м/мин

Долгий срок службы

Безопасность в работе

Превосходная надежность и качество сборки

Простота управления





Виброплита Diam ML-110/6.5 L 630057 представляет собой мощное универсальное оборудование, которое служит для уплотнения асфальта, песка и грунтов. Бак для подачи воды обеспечивает высокое качество результата. Транспортировочные колесики и складная ручка способствуют маневренности и легкости перемещения. Основание агрегата изготовлено из стали методом штамповки и имеет загнутые края, что позволяет исключить появление полос.